Sanità: Florenzano a Isernia, qui c'è tanto fare

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - ISERNIA - "C'è abbastanza da fare all'Ospedale e al Distretto di Isernia, ma c'è anche tanto entusiasmo tra gli operatori e già questo è un buon inizio".

Così all'Ansa il direttore dell'Asrem, Oreste Florenzano, a margine della visita programmata da tempo, ma rinviata per l'emergenza Covid. "In cima alle criticità riscontrare c'è la carenza di personale - ha detto ancora - poi le attrezzature e la struttura in generale che richiede alcuni interventi.

Intanto, lo scorso fine settimana ho firmato atti per procedure concorsuali, poi ragioneremo sul resto e sulla base delle risorse disponibili procederemo per il potenziamento l'esistente. Stiamo lavorando su un Piano di concerto con la Regione". Florenzano si è trattenuto a lungo con i medici del Pronto Soccorso, presidio da tempo in difficoltà proprio per la carenza di personale, poi si è recato negli ambulatori del Centro di Senologia danneggiati dall'incendio doloso di alcuni giorni fa. (ANSA).