Ex Ittierre, c'è offerta acquisto sito

(ANSA) - ISERNIA - Ex 'Ittierre' di Pettoranello del Molise: c'è un'offerta irrevocabile di significativo importo per la quale è stata depositata anche la cauzione. L'ha presentata al Tribunale di Isernia un imprenditore locale. Prevede l'acquisto dell'intero compendio immobiliare e mobiliare del sito industriale, quello immobiliare dell'Amministrazione Straordinaria del Ministero dello Sviluppo Economico e quello mobiliare del concordato Preventivo del Tribunale di Isernia, che allo stato conserva comunque la proprietà dei restanti capi di abbigliamento per i quali si attiveranno ulteriori operazioni di vendita. L'offerta potrebbe permettere di conseguire 3 risultati: produzione in tutto o in parte di materiale sanitario destinato a far fronte all'emergenza epidemiologica; significativo incremento dei livelli occupazionali a livello locale e indotto ulteriore; aumento dell'attivo per ciascuna procedura, con pagamento da parte della procedura concordataria di ulteriori spettanze agli oltre 700 lavoratori ex dipendenti.