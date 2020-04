Covid-19: Manzo (M5s), destinare parte indennità a emergenza

(ANSA) - CAMPOBASSO, 31 MAR - Ridurre la percentuale delle voci che compongono la 'busta paga' dei consiglieri regionali per destinare tale taglio, che resterà in vigore fino al termine dell'emergenza, alle più impellenti e critiche necessità "con le quali non solo la Sanità molisana è costretta a fare i conti". È la proposta avanzata dalla consigliera regionale Patrizia Manzo (M5s) nel corso della seduta dell'Ufficio di Presidenza, suggerimento "condiviso anche dai colleghi". "Come M5s - aggiunge - abbiamo contribuito all'acquisto di due ventilatori polmonari portatili. Sono tantissimi però, e per fortuna, gli esempi di solidarietà che arrivano dagli imprenditori molisani, associazioni di volontariato, cittadini. Sono certa che anche i miei colleghi, in silenzio e senza clamore, hanno contribuito sostenendo le tante situazioni emergenziali. Ma lo stesso - termina - dobbiamo fare come Consiglio regionale, la massima istituzione della Regione ha il dovere di essere parte di questa battaglia che vogliamo vincere". (ANSA).