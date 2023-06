Accordo Camera di Commercio del Texas-Atim per la promozione

Gli Stati Generali dell'internazionalizzazione, in corso a Colli del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, hanno dato oggi già un primo risultato concreto: è stato formalizzato al primo appuntamento della quattro giorni di un "accordo di collaborazione per la promozione e lo sviluppo delle attività produttive comprese quelle turistico-culturale-sportivo tra Italy-America Chambre of Commerce of Texas e Agenzia del Turismo e internazionalizzazione delle Marche (Atim)".

La Camera di Commercio italo americana che ha sede a Houston è rappresentata in questi giorni nelle Marche dal presidente dell'ente Paolo Ballerini che si impegnato con Marco Bruschini, direttore Atim (ospite del primo panel degli Stati Generali del Turismo nel pomeriggio) a "sviluppare azioni sinergiche nei settori di turismo, cultura e sport individuando distretti nell'ambito di questi comparti, di organizzare iniziative specifiche che, nel segno di sport, cultura e turismo, favoriscano lo sviluppo delle rispettive economie.

L'accordo prevede inoltre la "promozione della conoscenza delle novità nel finanziamento pubblico delle attività imprenditoriali turistiche-culturali-sportive e creative in tema, anche, di tax credit, fondi europei, matchig grants.

Grande soddisfazione per il direttore Bruschini che ha sottolineato come a Colli del Tronto in queste ore "sia presente e operativa tutta la filiera marchigiane dell'internazionalizzazione"; gli ha fatto fa eco il presidente Ballerini che ha ricordato: "il Texas è, nell'immaginario di ognuno, il petrolio. Il pensiero va al vostro Mattei, grande marchigiano, il primo a internazionalizzare, e un vero visionario". (ANSA).