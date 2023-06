A Passaggi Festival intelligenza artificiale, economia e scienza

(ANSA) - FANO, 13 GIU - Numeri e parole si incontrano a Passaggi Festival di Fano (Pesaro Urbino) nel programma delle rassegne tematiche dedicate a intelligenza artificiale, scienza ed economia. Tanti appuntamenti in calendario - ingresso gratuito - con esperti e giornalisti, al Chiostro delle Benedettine, nel confinante cortile della Mediateca Montanari e nella Sala da tè L'Uccellin Bel Verde. Tra gli ospiti: Antonella Viola, Vincenzo Visco, Stefano Zamagni, Francesco Vecchi, Mariangela Pira, Massimo Mantellini, Silvano Tagliagambe, Giacomo Destro, Gabriella Taddeo.

Sarà l'economista Stefano Zamagni, presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, ad inaugurare, mercoledì 21 giugno, la rassegna Passaggi di economia (alle 19) realizzata in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche. Il docente presenterà il suo libro Prendersi cura della democrazia. Il ritorno dell'economia civile (Ecra) in dialogo con il capo redattore Finanza & Mercati del Sole 24 Ore Marco Ferrando. L'argomento divisivo delle tasse sarà al centro dell'incontro con l'ex ministro del Tesoro e delle Finanze Vincenzo Visco (22/6) autore del saggio La guerra delle tasse (Laterza); conversa con l'autore, il giornalista Andrea D'Ortenzio. Il presidente Tim e già direttore generale della Banca d'Italia, Salvatore Rossi, venerdì 23 presenterà il suo "Breve racconto dell'Italia nel mondo attraverso i fatti dell'economia". (Il Mulino) con Alberto Orioli, vicedirettore del Sole 24 Ore, mentre sabato 24 il conduttore di Mattino Cinque News Francesco Vecchi illustrerà una visione controcorrente sulle sfide ecologiche del nostro tempo con il suo saggio Non dobbiamo salvare il mondo. Dall'auto elettrica al bio, tutti i falsi miti della religione green (Piemme) con la giornalista di Libero Brunella Bolloli. Domenica 25 Mariangela Pira conduttrice di Business su SkyTg24 e autrice del podcast di successo 3Fattori converserà sul suo 'Effetto domino. Come il mondo globale influenza le nostre tasche' (Chiarelettere) con il giornalista del Corriere Adriatico, Luigi Benelli. (ANSA).