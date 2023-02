Anci Marche-Architetti-Ingegneri, protocollo per formazione

(ANSA) - ANCONA, 23 FEB - Anci Marche, Federazioni degli Ordini degli Architetti, Paesaggisti e Pianificatori e Federazione degli Ingegneri delle Marche hanno siglato un Protocollo d'intesa che riguarda la formazione obbligatoria pe gli iscritti agli ordini professionali nel territorio regionale e per i dipendenti dei comuni rappresentati da Anci regionale.

Il protocollo, validità 5 anni, intende valorizzare la formazione continua dei dipendenti pubblici dei comuni delle Marche: Anci Marche e Federazioni regionali dei professionisti vogliono collaborare sistematicamente per creare un raccordo e un coordinamento delle molteplici attività formative che coinvolgono le Federazioni e gli Ordini professionali territoriali, anche con attività istituzionali e tavoli volontari. Tutto ciò è finalizzato al supporto tecnico dei professionisti ed ad 'attuare le politiche formative perseguite da Anci Marche, secondo modalità di comune interesse. Le parti hanno concordato di avviare la collaborazione su temi quali Tutela del territorio e gestione del patrimonio, Paesaggio ed edilizia pubblica e privata, Prevenzione del rischio sismico, Lavori pubblici e opere pubbliche d'emergenza, Infrastrutture logistica e salvaguardia dell'ambiente, Assistenza nelle attività di previsione, prevenzione, emergenza e post-emergenza, Analisi speditiva ed esame visivo degli edifici di culto e delle relative pertinenze, Digitalizzazione.

A sottoscrivere materialmente il protocollo sono stati Valeria Mancinelli (sindaca di Ancona e presidente Anci Marche), Viviana Caravaggi Vivian (presidente Federazione Ordini Architetti, Paesaggisti e Pianificatori delle Marche) e Stefano Capannelli (presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Ancona delegato da Massimo Conti, Federazione degli Ordini Ingegneri delle Marche).

Anci Marche si impegna a divulgare e promuovere tra i Comuni marchigiani il Protocollo che, è stato precisato durante la presentazione, per i comuni non rappresenterà un ulteriore onere burocratico o organizzativo a cui assolvere.

"Il Pnrr rappresenta una straordinaria opportunità che sta riversando risorse ingentissime sui territori e a vantaggio di quelle amministrazioni che hanno la capacità di progettare e di intercettarle - ha osservato Mancinelli - Per questo è fondamentale un supporto alla qualificazione del personale pubblico".

"Il nodo della formazione - ha detto Caravaggi Vivian - è fondamentale per gli iscritti siano essi professionisti che dipendenti pubblici. Occorre però - ha aggiunto durante l'incontro, alla presenza anche di Vittorio Lanciani presidente degli Architetti di Macerata - una formazione che formi e non solo che informi".

"L'obiettivo è dare risposte chiare - ha rimarcato Capannelli - investendo sul capitale umano rappresentato dai professionisti e adoperandosi per un rafforzamento delle competenze che consenta di offrire ai cittadini servizi più efficienti".

