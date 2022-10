Biesse: ricavi consolidati netti 613,4 mln di euro (+16,4%)

Buon andamento dei conti della relazione finanziaria consolidata al 30 settembre di Biesse, multinazionale di Pesaro leader nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, plastica e metallo quotato al segmento Star di Borsa Italiana, approvati dal cda. I ricavi consolidati netti salgono a 613,4 milioni di euro (+16,4% rispetto allo stesso periodo 2021); il margine operativo lordo (Ebitda) è di 70,8 milioni di euro (+14,4% rispetto allo stesso periodo 2021); il reddito operativo (Ebit) ante eventi non ricorrenti raggiunge i 42,6 milioni di euro (+34,2% rispetto al 2021).

E questo grazie ai dati economici del terzo trimestre 2022: i ricavi consolidati netti salgono a194,3 milioni di euro (+12,4% rispetto allo stesso periodo 2021); la posizione finanziaria netta è positiva per 79,6 milioni di euro; il patrimonio netto è pari a 261,4 milioni di euro (250,5 milioni di euro a fine settembre 2021). In un contesto fortemente instabile e denso di incertezze, l'entrata ordini di Gruppo (macchine) nei 9 mesi del 2022 si contrae del 9,9% rispetto allo stesso periodo 2021 Il numero complessivo dei dipendenti del Gruppo Biesse alla fine del III trimestre 2022 è di 3.691 (-3,6%). "Le persistenti incertezze ed instabilità internazionali - commenta Pierre La Tour, Cfo di Gruppo - non ci consentono di proiettare scenari positivi per l'immediato futuro, nonostante le brillanti performances economiche-finanziarie ottenute nei nove mesi di quest'anno. Le tensioni riguardanti le principali materie prime e i costi incrementati dell'energia rappresentano evidenti fattori di distorsione che non potranno non avere ripercussioni sui nostri risultati. A complicare la previsione di rallentamento della domanda, - conclude - il riapparire dell'inflazione induce rialzi dei tassi di interesse". Previsti investimenti per implementare nuove soluzioni tecniche che puntino su una sempre maggiore connettività e automazione.

(ANSA).