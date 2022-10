Mann+Hummel investirà 36mln nell'Anconetano a Cerreto D'Esi

"MannHummel Water & Fluid Solutions ha annunciato un investimento di 36 milioni di euro in Cerreto D'Esi (Ancona). La multinazionale tedesca - ai vertici mondiali nel campo della filtrazione nel settore automotive, e nella purificazione di aria e acqua - farà sorgere uno stabilimento di 26mila metri quadrati che ospiterà un centro di eccellenza produttivo e di ricerca e sviluppo di livello mondiale per la produzione e l'innovazione nel campo della filtrazione idrica. Entro il 2025, l'azienda assumerà 110 dipendenti tra produzione, R&D e uffici. L'annuncio oggi nel corso di un evento che si è svolto a Fabriano (Ancona).

"Abbiamo scelto l'Italia per poter contare sulla qualità produttiva, il know-how e la creatività che caratterizzano questo paese, e le Marche per sfruttare la sinergia con il nostro stabilimento di Fano e gettare le basi per un vero e proprio distretto industriale idrico nella Regione", le parole di Jeffrey Sanchez, vice presidente Mann-Hummel Water & Fluid Solutions. "Quello di oggi è un evento storico. - il commento dell'on. Mirco Carloni, ex vice presidente della Regione Marche, eletto alla Camera alle ultime Politiche, che ha seguito il progetto fin dall'inizio -Mann+Hummel nel 2020 ha colto un'opportunità di politica industriale messa a disposizione dalla Regione e dall'Assessorato all'Industria, che oggi vede il suo compimento. Da deputato, proseguirà il mio impegno per sviluppare politiche di sostegno che attraggano investimenti di questo livello nelle Marche". Presenti all'annuncio di questa iniziativa imprenditoriale, fra gli altri, anche il Presidente di Confindustria Ancona Pierluigi Bocchini, l'assessore regionale al lavoro Stefano Aguzzi e il sindaco di Cerreto d'Esi David Grillini. (ANSA).