Ottava edizione "Shakespeare on the beach" a Porto San Giorgio

Presentata ad Ancona l'ottava edizione del festival marchigiano di teatro shakespeariano ideato dal filosofo e performer Cesare Catà, con il patrocinio e il sostegno del Consiglio regionale. Tutte le domeniche di giugno, al tramonto, sull'arenile di Porto San Giorgio (Fermo), lezioni-spettacolo per viaggiare nel mondo del Bardo con attori e musicisti. La rassegna "Shakespeare on the beach" raggiunge il traguardo dell'ottava edizione e per l'estate 2023 propone quattro lezioni-spettacolo nelle domeniche di giugno.

Il cartellone del Festival, ideato dal filosofo e performer Cesare Catà, è stato presentato a Palazzo Leopardi nel corso di una conferenza stampa con il presidente del Consiglio regionale Dino Latini e i protagonisti di un evento unico nel panorama italiano per i festival shakespeariani. "Una splendida iniziativa - ha affermato Latini - che coniuga l'aspetto della valorizzazione del territorio e della nostra riviera con una forte valenza culturale e artistica, proponendo un autore, Shakespeare, conosciuto in tutto il mondo. Il coinvolgimento dell'Assemblea legislativa ci rende partecipi, e per questo vi ringraziamo, di un'occasione importante di crescita culturale e di affinamento intellettivo".

Catà, autore degli spettacoli, sarà attore e storyteller durante gli eventi, affiancato da attori e musicisti provenienti da tutta la regione: "questa iniziativa si lega alla creazione di comunità - ha sottolineato - perché il teatro shakespeariano, che molti pensano sia un teatro intellettualistico, complesso, cerebrale, nella sua essenza è un teatro pop, che parla direttamente ai cuori. Un teatro fatto per la gente, tra la gente e con la gente. Noi partiamo dalle radici culturali, folkloriche della cultura marchigiana e coinvolgiamo artisti marchigiani". "Folgorante", definisce Paola Giorgi, in rappresentanza delle attrici e degli attori coinvolti, l'esperienza di "Shakespeare on the beach". "Un teatro che porta all'essenza stessa del teatro - ha spiegato Giorgi - perché il teatro per sua natura è popolare, è lo strumento più idoneo per trasmettere contenuti elevati, come appunto quelli di Shakespeare. Uno spettacolo che avvicina la gente al teatro, perché il vero protagonista è il pubblico".

La rassegna, patrocinata e sostenuta dal Consiglio regionale e dall'assessorato alla cultura del Comune di Porto San Giorgio, è organizzata dall'associazione Lagrù, in collaborazione con la onlus "Tutti i giorni". Il primo ad approdare sulla spiaggia sarà "Otello" domenica 4 giugno, seguiranno "Il Mercante di Venezia" (11 giugno), "La dodicesima notte" (18 giugno) e per finire "Antonio e Cleopatra" (25 giugno). Gli spettacoli all'ora del tramonto, tra le 19.18 del primo alle 19.28 dell'ultimo, hanno la durata di circa un'ora e mezza, sono ad ingresso libero e gratuito. Il palcoscenico, anche quest'anno, sarà la spiaggia dello Chalet Calipso sul lungomare sangiorgese e Cesare Catà, autore degli spettacoli, sarà attore e storyteller durante gli eventi, affiancato da attori e musicisti provenienti da tutta la regione. Alla presentazione sono intervenuti il Presidente dell'associazione Lagrù, Lorenzo Palmieri, i produttori esecutivi e musicisti Andrea Gasparrini e Adriano Brando Alessandrini, e l'attrice Simona Ripani. (ANSA).