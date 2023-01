Regioni: Consiglio Marche convocato il 31 gennaio

Seduta del Consiglio regionale delle Marche convocata dal presidente Dino Latini per martedì 31 gennaio a partire dalle ore 10. All'ordine del giorno, dopo le interrogazioni, l'elezione di quattro componenti del Consiglio di indirizzo e verifica dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di Ancona (Inrca).

Iscritte all'esame d'Aula anche le proposte di legge concernenti gli "Incentivi all'insediamento nei Comuni del cratere marchigiano di personale dipendente del Servizio sanitario" e le modifiche ed integrazioni alla legge regionale in materia di apicoltura. In coda un lungo elenco di proposte di mozione. E' possibile seguire i lavori via web dal sito del Consiglio regionale delle Marche. (ANSA).