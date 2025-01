Sgominata banda delle truffe schema Ponzi nel Fermano

Lotta alle truffe nel Fermano: i carabinieri denunciano 12 persone. Sgominato anche un sodalizio criminale dedito allo schema truffaldino denominato "Ponzi".

I carabinieri di Montegranaro hanno denunciato per truffa un 51enne nisseno, una 43enne leccese, una 21enne brindisina, due 20enni baresi, un 44enne lucchese, un 28enne anconetano e una 48enne cagliaritana: il gruppo di persone, secondo l'accusa, avrebbe messo in atto uno "schema Ponzi", un sistema fraudolento in cui i soldi dei nuovi investitori vengono utilizzati per pagare i rendimenti promessi agli investitori precedenti.

In pratica, l'ideatore della truffa convince le persone ad aiutarlo a mettere in piedi un grande affare, promettendo alti guadagni a breve termine; i rendimenti però non derivano da reali investimenti o attività redditizie, ma dall'uso di nuovi fondi); contattata la vittima tramite messaggistica istantanea, le avevano proposto allettanti investimenti riuscendo a farsi accreditare 12mila euro.

Sono stati enunciati anche un 44enne residente nel Napoletano e una 42enne del Frusinate. Fingendosi dipendenti di una ditta di autodemolizioni, con il falso pretesto di vendere a prezzi vantaggiosi componenti di ricambio per auto, hanno contattato telefonicamente una 71enne, ottenendo da quest'ultima la somma di 380 euro senza poi inviare la merce promessa. Deferito poi un 74enne laziale, il quale fingendosi un esperto operatore finanziario, con il pretesto di proporre vantaggiosi investimenti online, aveva convinto una 79enne ad eseguire un bonifico di 800 euro per poi rendersi irreperibile.

I carabinieri di Fermo hanno denunciato un 52enne francese residente nel Napoletano e un 39enne Casertano che avevano contattato telefonicamente la vittima: qualificandosi come operatori di un tipo di carta prepagata, con il pretesto di asserite violazioni nelle misure di sicurezza del profilo personale, erano riusciti a farsi accreditare 5.700 euro mediante più operazioni di ricarica.



