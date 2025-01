Maxi sequestro della Finanza di prodotti contraffatti

La guardia di finanza di Macerata ha sequestrato oltre 25.360 prodotti non conformi agli standard di sicurezza e circa 60 capi di abbigliamento presumibilmente contraffatti nel corso di controlli mirati presso esercizi commerciali e mercati ambulanti della provincia. Un ambulante è stato denunciato a piede libero, mentre gli altri responsabili sono stati segnalati alla Camera di Commercio per le sanzioni amministrative. Le operazioni, condotte dal Gruppo di Macerata e dalla Compagnia di Civitanova Marche, si inseriscono nell'ambito delle attività di contrasto alla contraffazione, all'abusivismo commerciale e alla tutela della sicurezza dei consumatori.

Tra i prodotti sequestrati figurano articoli di bigiotteria, accessori per capelli, orologi, portachiavi, utensili, articoli per la cura della persona e oggetti di carnevale, tutti privi - stando agli investigatori - delle informazioni obbligatorie previste dal "Codice del consumo". Durante i controlli, le fiamme gialle hanno rinvenuto in due negozi e presso un commerciante ambulante circa 60 magliette da calcio con marchi registrati di squadre italiane e straniere, potenzialmente contraffatte.

L'operazione rientra nelle azioni della guardia di finanza per garantire la tutela dei consumatori e la leale concorrenza nel mercato.



