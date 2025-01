Marche imprese in calo dal 2018, scomparse 12 aziende su 100

Alla fine del 2018 sul territorio marchigiano, secondo una indagine del Centro Studi Cna Marche su dati Infocamere Movimprese, erano attive 148.858 imprese. Il 31 dicembre del 2024 ne erano rimaste 131.028, con un calo di 17.830 aziende. Nel 2024 le imprese scomparse sono state 4.177 di cui 1.550 nel commercio, 883 in agricoltura, 826 nel manifatturiero, 438 nelle costruzioni e 339 nei servizi di alloggio e ristorazione. In controtendenza attività immobiliari (+618), attività professionali scientifiche e tecniche (+579), servizi di supporto alle imprese (+262), servizi alle persone nell'istruzione (+84), la sanità e l'assistenza sociale (+59), le attività sportive, artistiche e di intrattenimento (+37). "La nostra regione, tra il 2018 e il 2024 è quella che ha perso, in percentuale il maggior numero di imprese: ogni cento imprese attive ne sono rimaste 88", commentano il presidente Cna Marche Paolo Silenzi e il segretario Moreno Bordoni. "Le imprese che resistono meritano il sostegno della politica, delle istituzioni, del credito e delle forze economiche e sociali della regione. Il 2025 si prospetta complicato, ma va affrontato insieme con tenacia e ottimismo", concludono.



