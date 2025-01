Da Tod's debutta Pashmy, l'artigianato è arte

(di Beatrice Campani) Si chiama Pashmy il fulcro della nuova collezione maschile autunno/inverno 2025/26 di Tod's, disegnata dallo stilista pesarese Matteo Tamburini. Una collezione che punta tutto sul savoir faire italiano, con un occhio anche al design più celebre del Bel Paese, a partire da nomi come Giò Ponti e Vico Magistretti.

"Tutto viene pensato per ricordarci le cose che il mondo invidia all'Italia, quindi collegare l'arte all'artigianato. - spiega Diego Della Valle - In un momento come questo dove la tecnologia è alle stelle, ci dobbiamo ricordare che siamo umani e che l'artigianato è la spina dorsale del paese". C'è anche chi chiede all'imprenditore che anno si aspetta. "Il 2025? - dice Della Valle - trovo giusto aiutare le piccole aziende che oggi soffrono veramente tanto. Sono d'accordo sul fatto che sia necessario che il Governo apra una finestra e deve farlo subito, l'Italia deve vivere di agricoltura e artigianato, sarebbe un guaio perderli". Per quanto riguarda invece il tema 'prezzi', per l'imprenditore è una questione di fiducia nel rapporto con i consumatori. "La gente vuole cose belle a prezzi accettabili, che non vuol dire bassi - spiega - bisogna stare attenti a non tradire la fiducia che ci hanno sempre dato". E questo rapporto, per Tod's si concretizza soprattutto con l'alta qualità e le lavorazioni artigianali, come nel nuovo progetto presentato oggi. Pashmy infatti si distingue per l'utilizzo di pelli straordinariamente morbide, setose e leggere, capaci di evocare la delicatezza e la finezza della pashmina. Due le varianti: camoscio e nappa leggerissima. Materiali usati per i prodotti più iconici della collezione, dai capispalla alle calzature, passando per le borse. "L'idea di partenza della collezione è sempre stata molto chiara, abbiamo voluto lavorare sulla materia e sul tatto per una esperienza quasi sensoriale", ha spiegato Tamburini. Tra i must ci sono il bomber e la shirt jacket, declinati nei toni naturali della terra, dal sabbia al tabacco.

Tra le calzature spiccano il Gommino e lo storico W.g. (winter gommino), proposto in tre varianti - stivaletto, polacchino e mocassino.



