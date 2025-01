Intercettato e sequestrato un carico da oltre 3 chili di cocaina

Intercettati e posti sotto sequestro 3,3 chilogrammi di cocaina nel Pesarese dopo che la polizia stradale di Fano ha fermato un veicolo, nel tratto autostradale A14 pesarese, in direzione suda. Alla guida un giovane di 20 anni che procedeva a forte velocità e con un andatura anomala.

L'operazione, che risale al 13 gennaio scorso, è stata resa nota oggi. Ad insospettire gli agenti dopo aver fermato la vettura, sono stati l'agitazione del conducente e il quadro strumenti dissestato, come se fosse stato smontato e rimontato.



Così la polizia ha proceduto con un controllo accurato che ha portato a rinvenire in un'intercapedine tre panetti di cocaina che sono stati sequestrati, così come gli 884 euro in contanti trovati in possesso del giovane. Il conducente è stato arrestato e trasferito nel carcere di Villa Fastiggi in attesa del processo.



