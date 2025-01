Atti vandalici sulla cappellina della madonna, a Porto Sant'Elpidio (Fermo). Li denuncia, sul suo profilo facebook il sindaco di Porto Sant'Elpidio, Massimiliano Ciarpella. Durante la notte è stato spaccato il crocifisso in vetro. Non solo è stata presa a sassate e imbrattato l'edicola sacra della madonna con scritte ingiuriose con una bomboletta di spray rosso.

"Stamattina abbiamo trovato questo spettacolo indecente ai giardini tra via Bassi e via Costa, alla Corva. Credo non servano definizioni - la condanna del sindaco - verso chi dimostra questo disprezzo totale per gli spazi di tutti e per un simbolo di fede". L'area è stata al momento transennata e il primo cittadino garantisce che il tutto verrà sistemato il prima possibile. Invito chi ha visto o sentito qualcosa, a farsi avanti e denunciare. Facciamo in modo che questa oscenità non rimanga impunita"



