Per Imesa spa commessa da 5 milioni di euro in Suriname

Per Imesa spa buon inizio d'anno con l'acquisizione, in Suriname, di una commessa di Quadri di Media Tensione del valore di 4.975.000 euro che saranno installati su una nave Fpso (Floating Production Storage and Offloading), dedicata alla produzione, stoccaggio e scarico di petrolio offshore, e saranno utilizzati nella parte top side per l'estrazione del greggio.

"La scelta di affidare questo importante progetto a Imesa - fa sapere l'azienda jesina - è stata motivata dalla comprovata esperienza e affidabilità dell'azienda, unite alla garanzia di rispettare i tempi di consegna richiesti dal cliente, fissati per gennaio 2026. Con questa nuova commessa, Imesa si conferma leader di mercato nella costruzione di Quadri Elettrici di Media e Bassa Tensione nel settore navale".

"Siamo orgogliosi di questo risultato, che testimonia la fiducia dei nostri clienti e il nostro impegno per l'eccellenza", dichiara Sergio Schiavoni, patron dell'azienda.

Dopo aver chiuso l'esercizio 2024 con ricavi a 29 milioni di euro, in crescita del 18,5% rispetto al 2023 ed ordini acquisiti superiori ai 40 milioni di Euro, (+32% sul YoY), il 2025 promette di mantenere il trend di crescita".

Anche sotto il profilo della redditività la società jesina "registra risultati più che lusinghieri con un Ebitda prossimo ai 5 milioni di euro, migliore rispetto alle previsioni del management".

Dopo questi successi, fa sapere Imesa, "l'azienda in segno di riconoscenza per il contributo portato da tutti i collaboratori, ha stanziato un premio in buoni spesa di 1.000 euro netti per ognuno dei 136 occupati. "Il risultato più grande però è stato vedere l'azienda lavorare come una squadra, con obiettivi chiari e condivisi. Ogni reparto ha dato il massimo, e questo si è tradotto in un impatto positivo per tutta l'organizzazione", commenta Sergio Schiavoni, fondatore della storica azienda marchigiana attiva dal 1972.

Imesa, nel 2023, ha voluto managerializzare la propria organizzazione inserendo l'ingegner Marco Achilli come nuovo amministratore delegato che, "forte di una consolidata esperienza nel settore, ha saputo cogliere al meglio le potenzialità del business traducendole in risultati concreti senza perdere di vista l'attenzione verso le persone coinvolte in azienda".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA