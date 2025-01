Frontale tra auto nel Fermano, intervento dell'elisoccorso

Scontro frontale tra una Fiat Panda e un pickup a Monte Urano (Fermo): soccorsi due automobilisti, uno dei quali era rimasto incastrato nell'abitacolo ed è stato estratto dai vigili del fuoco. Un automobilista è stato trasportato all'ospedale Torrette di Ancona dall'eliambulanza.

"rano circa le 7 di questa mattina quando i due veicoli sono entrati in collisione, frontalmente, lungo la strada provinciale 30, in territorio comunale di Monte Urano. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Uno dei due automobilisti è stato estratto dalle lamiere dagli uomini del 115 per poi essere affidato alle cure dei sanitari. Nel frattempo la centrale 118 ha richiesto l'elisoccorso che è atterrato a Sant'Elpidio a Mare (Fermo).

Alla fine uno dei due pazienti è stato elitrasportato all'ospedale Torrette di Ancona mentre l'altro è stato assistito all'ospedale Murri di Fermo. Dei rilievi si è occupata la polizia locale mentre i vigili del fuoco, dopo aver aiutato l'automobilista incastrato nell'abitacolo, hanno messo in sicurezza i due veicoli.



