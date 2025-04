A Fano laboratorio immersivo dedicato alle monoposto F1

"A tutta velocità per lo sviluppo turistico ed economico del territorio". Un accordo di collaborazione è stato stretto tra Alberghi Consorziati di Fano e Confcommercio con Formula Prestige - Zeppelin House. La presentazione è avvenuta a Fano (Pesaro Urbino) nella suggestiva cornice di Zeppelin House.

Quello tra Formula Prestige e Zeppelin "è un connubio perfetto tra genio creativo e passione per la velocità. Il loro incontro ha dato vita a un'esperienza unica in una cornice industriale storica che diventa teatro di design, materiali e performance mozzafiato. Molto più di un museo, dedicato alle monoposto. Una location dove scoprire il fascino e l'ingegneria delle monoposto F1, F2, F3, lasciarsi incantare dalla tecnologia all'avanguardia in una esperienza tra innovazione e adrenalina".

Ora una nuova sinergia che è stata suggellata dal presidente di Alberghi Consorziati Luciano Cecchini, dal ceo di Formula Prestige Luciano Arcangeli e Adrio Pierantoni di Zeppelin. Ha portato i saluti il sindaco di Fano Luca Serfilippi: "Una iniziativa che proietta la città è il territorio a livello internazionale. Complimenti ai promotori e un grande in bocca al lupo".

Complimenti sono arrivati anche gli assessori regionali Stefano Aguzzi (Lavoro) e Francesco Baldelli (Infrastrutture) : "Abbiamo rimesso benzina alle Marche, che erano una Ferrari ferma al pit stop", ha detto Baldelli in occasione dell'inaugurazione a Rosciano di Fano, del laboratorio immersivo dedicato alle monoposto vintage e moderne F4, F3, F2 e F1, dov'è possibile provare l'adrenalina della pista con simulatori professionali, ma anche formare nuovi giovani piloti o tenere corsi di formazione per studenti su materie tecniche e di comunicazione. "Una iniziativa - ha aggiunto - che fa presa su un'eccellenza della provincia di Pesaro e Urbino, i motori, per attrarre un turismo di qualità e di business. In tema di turismo e Investimenti di qualità la collaborazione di idee e investitori privati è fondamentale per crescere ancora affiancando le politiche della Giunta Acquaroli che stanno portando risultati record nel turismo, lo dicono i numeri: 11 milioni e 800mila presenze lo scorso anno, + 13,4% rispetto al 2019, anno target per il turismo marchigiano. Complimenti a Zeppeling house, a Luciano Arcangeli, Ceo e founder di Formula Prestige, agli Alberghi consorziati di Confcommercio e a tutti i partners che hanno contribuito a questo progetto".

"In tema di turismo e investimenti di qualità - è stato sottolineato dagli assessori - la collaborazione di idee e investitori privati è fondamentale per crescere ancora affiancando le politiche della Giunta Acquaroli che stanno portando risultati record nel turismo, lo dicono i numeri: 11 milioni e 800mila presenze 2024, + 13,4% rispetto al 2019 anno target per il turismo marchigiano".

Secondo la vicepresidente di Confcommercio Marche Nord Barbara Marcolini, si tratta di "un progetto ambizioso, un laboratorio di innovazione e tecnologia, e al contempo una straordinaria risorsa per il territorio. Siamo molto contenti di questa collaborazione che darà importanti risultati".



