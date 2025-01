A Corinaldo tornano le spoglie di Santa Maria Goretti

Le spoglie di santa Maria Goretti (1890-1902) tornano per una settimana nel suo paese natale, il Comune di Corinaldo (Ancona) e per l'occasione è stata organizzata una settimana di eventi. Dal 27 gennaio al 2 febbraio vari appuntamenti religiosi e culturali permetteranno a visitatori, pellegrini e fedeli, in occasione dell'anno giubilare appena aperto da papa Francesco, di ricordare la storia della santa bambina e di riflettere sulle sue vicende che richiamano il tema attualissimo dei femminicidi.

Si inizia già giovedì 23 gennaio con la proiezione del film "Cielo sulla palude" (1949) basato sulla vicenda di Maria Goretti; nei giorni seguenti si terranno concerti, incontri, testimonianze, processioni, messe con l'arcieparca di Tripoli (Libano) Youssef Antoine Soueif, con il cardinale Edoardo Menichelli, i vescovi delle diocesi di Jesi (Ancona), Gerardo Rocconi, nato proprio a Corinaldo, di Fano (Pesaro Urbino) Andrea Andreozzi e di Senigallia (Ancona) Franco Manenti, ma anche con madre Rosaria della Carità, fondatrice dei Figli del Divino Amore, e con il rettore del santuario di Nettuno (Roma) dove dal 1929 sono custodite le spoglie di santa Maria Goretti.

Le iniziative termineranno il 6 febbraio con un incontro sulle esperienze di fede nella vita di tutti i giorni. Previste varie visite ai luoghi che hanno segnato il percorso spirituale e di vita della santa bambina, tra cui la sua abitazione natìa in contrada Pregiagna e il santuario diocesano a lei intitolato.

Attese, secondo l'amministrazione comunale, migliaia di pellegrini.



