Mazzi, 'la cultura è un'occasione di crescita'

"La cultura è un'occasione di crescita, è economia, è industria ed è anche veicolo di pace": è quanto ha sottolineato il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, che ha partecipato oggi pomeriggio nelle Marche al passaggio di consegne di Capitale italiana della cultura tra Pesaro e Agrigento. Elogiando la città di Pesaro per il lavoro svolto nel 2024, Mazzi ha ricordato che "quando una città è capitale della cultura lo è per sempre". "L'anno della titolarità crea una forza che aiuta per il futuro e Pesaro è stata all'altezza dell'importanza del titolo".



