Teatro, Piccola Ribalta vince il concorso 'Marche in Atti'

La compagnia teatrale Piccola Ribalta di Pesaro si è classifica al 1/o posto come miglior spettacolo, miglior attore protagonista e miglior regia alla 10/a edizione del festival "Marche in atti" organizzato federazione italiana teatro amatori delle Marche (FITA), presso il teatro Cortesi di Sirolo.

Al concorso hanno preso parte le sei migliori compagnie della regione selezionate dalla FITA regionale. Lo spettacolo in gara della compagnia teatrale era "La Piccola Città" di Thornton Wilder, per la regia di Maurizio Garattoni (premio miglior regia) mentre Corrado Capparelli per l'interpretazione del ruolo di Frank Gibbs si è aggiudicato il premio di miglior attore. Il Festival Marche in atti è inserito nel circuito nazionale del gran premio del teatro amatoriale. La Piccola Ribalta dovrà quindi ora misurarsi con le 15 migliori compagnie amatoriali italiane, per aggiudicarsi il gran premio del teatro amatoriale nella manifestazione che si svolgerà a Lucca nel periodo estivo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA