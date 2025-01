A fuoco stabilimento balneare sul lungomare Piermanni

Questa mattina, intorno alle ore 7, i Vigili del Fuoco sono intervenuti un incendio che ha interessato uno stabilimento balneare situato sul lungomare Piermanni. Le squadre di Civitanova e Macerata, con tre autobotti, hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area coinvolta.

Non si segnalano feriti, ma l'edificio ha riportato danni strutturali. Attualmente le squadre dei vigili del fuoco sono ancora al lavoro per completare le operazioni di bonifica e smassamento. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Civitanova.



