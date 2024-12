Borseggio portafogli e prelievo al bancomat, due denunce

I militari della Compagnia Carabinieri di Jesi hanno denunciato due donne di origine sud americana, 32enni: una per furto aggravato e l'altra per ricettazione ed indebito utilizzo di carte di pagamento avendo effettuato il prelievo di denaro con il bancomat dell'ignara vittima. Ultimamente sono sempre più frequenti gli episodi di borseggio che si registrano nel circondario ai danni di ignare e indifese vittime che si recano nei vari supermercati e centri commerciali a fare la spesa.

Le indagini hanno consentito di accertare che si tratta di piccole bande di giovani di origine stranieri, con precedenti specifici e quindi già noti alle cronache giudiziarie, che raggiungono lo Jesino per borseggiare i clienti: con abilità e scaltrezza, riescono a sottrarre il portafogli degli avventori di supermercati.

Dopo la denuncia presentata di una signora della Vallesina, a cui era stato sottratto il portafogli con all'interno documenti, effetti personali, un centinaio di euro e la tessera bancomat, sono state identificate le presunte responsabili anche grazie all'esame dei filmati di video sorveglianza interna ed esterna del supermercato, alla sempre puntuale collaborazione della direzione dell'attività commerciale che metteva subito a disposizione le riprese video.

La responsabile del furto - è emerso dai video - con movimenti scientifici e mettendo in campo una particolare abilità, è riuscita a sfilare il portafogli dalla borsa della vittima che si è accorta del furto solo al momento di pagare in cassa.

A questo punto, una complice ne ha approfittato per prelevare 250 euro con il bancomat dallo sportello postale di Moie di Maiolati Spontini; questa seconda donna, dovrà rispondere di ricettazione e di indebito utilizzo del bancomat.





