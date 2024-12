Nel nuovo ospedale di Amandola, attiva prima tranche servizi

A distanza di pochi giorni dall'inaugurazione del nuovo ospedale dei Sibillini "Beato Antonio di Amandola" , avvenuta il 14 dicembre scorso, l'Ast di Fermo comunica che sono "già pienamente operativi tutti i servizi inseriti nella prima tranche di attivazioni. Un impegno preso con la collettività, e rispettato nei modi e nelle tempistiche grazie al grandissimo impegno profuso in primis dal Gruppo di Lavoro per l'ospedale che, con professionalità e abnegazione, ha lavorato instancabilmente giorno e notte per centrare l'obiettivo".

Attualmente sono "pienamente operativi la Diagnostica per immagini, la specialistica ambulatoriale, la Dialisi, la Cassa/Cup, il Punto Prelievi e il servizio raccolta sangue, la segreteria per le cure domiciliari, la Rsa, gli ambulatori dei medici di medicina generale e il servizio Emergency, momentaneamente con un Punto di Primo intervento". Ciò, sottolinea l'Ast, "è stato possibile, si diceva, grazie all'impegno e alla dedizione del personale dell'azienda sanitaria, così come alle maestranze e ai professionisti, sia interni che esterni all'Ast, che fin dalle fasi di programmazione e progettazione non hanno mai smesso di lavorare per consegnare alla comunità montana un ospedale all'avanguardia e in grado di fornire risposte adeguate alle esigenze dei cittadini".

"Fondamentali anche la collaborazione delle Istituzioni, a partire dalla Prefettura e dalle Forze dell'Ordine, e il ruolo del Gar-Gruppo Accreditamento Regionale, che ha svolto un lavoro attento, imprescindibile per raggiungere quest'obiettivo, come pure quello della Regione Marche e del Comune di Amandola. E' gratificante, altresì, aver constatato la vicinanza e il sostegno, concreto di tanti privati cittadini, enti ed associazioni come l'Associazione Nazionale Carabinieri e la Protezione Civile, che si sono spesi per l'ospedale dei Sibillini". Il ringraziamento va "al servizio di Pubblica Assistenza che ha operato con delicatezza, precisione, umanità e dedizione, al trasferimento dei pazienti nella nuova Rsa, e che ora lavora in sintonia con il nuovo ospedale".

"Le donazioni e la collaborazione ricevute sono un valore aggiunto per la struttura ospedaliera e soprattutto per l'intera collettività al cui servizio sono l'ospedale, il personale Ast Fermo e la sanità pubblica. L'impegno e le attenzioni dell'azienda sanitaria fermana sulle esigenze della comunità montana restano alti, una priorità assoluta, consapevoli che tanto è stato fatto e tanto bisognerà continuare a fare nella convinzione che l'area montana, dopo il dramma del sisma, ora è tornata finalmente ad avere un'assistenza sanitaria adeguata, oltretutto potenziata e più sicura".

"Con il nuovo ospedale dei 'Sibillini' diamo una risposta importante ai cittadini dell'entroterra colpito dal sisma del 2016 - dichiara il Vice Presidente della Giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini - una struttura moderna e all'avanguardia, sicura per la popolazione e il personale sanitario, e dotata di servizi importanti per i cittadini".



