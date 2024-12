Cna Macerata: "2025 anno di svolta per le nostre imprese"

I dati della provincia di Macerata, dopo un 2021 e un 2022 negativi, sembrano restituire una situazione leggermente migliore rispetto alla media regionale. "La provincia perde meno rapidamente imprese e attenua le perdite dell'agricoltura e delle manifatture, tiene nelle costruzioni (in calo nelle Marche), cresce nei servizi di alloggio e ristorazione (in deciso calo nelle Marche). Tuttavia, se si confronta il periodo gennaio-novembre del 2024 con lo stesso periodo del 2023 si vede che la nostra provincia perde l'1,8% delle imprese attive (-578 unità) soprattutto nei settori del commercio e riparazione veicoli (-281 imprese), dell'agricoltura (-234 imprese), delle attività manifatturiere (-131 imprese)". Questo il quadro tratteggiato dal presidente Cna Macerata, Maurizio Tritarelli, che evidenzia come le Marche nel corso dell'ultimo triennio abbiano subito "perdita di oltre il 10% delle imprese, con un saldo negativo mensile che ci pone da 25 mesi consecutivi all'ultimo posto in Italia.

La contrazione marchigiana è cinque volte più grave rispetto alla media nazionale, con settori come il commercio a -15,9%, il manifatturiero a -12,2% e le costruzioni a -10,9%, duramente colpiti". Di fronte a queste sfide, la Cna Macerata propone di "incentivare gli investimenti nei settori strategici come manifatturiero, costruzioni e commercio; garantire una maggiore liquidità alle imprese in temporanea difficoltà; un supporto per aiutare le piccole imprese nella necessaria transizione tecnologica e quindi a competere su nuovi mercati". Nonostante tutto, il 2025, secondo Tritarelli, "può rappresentare un anno di svolta, puntando su qualità, innovazione e internazionalizzazione. Crediamo nella capacità di resilienza e innovazione degli artigiani e degli imprenditori. Con il giusto supporto, possiamo trasformare queste difficoltà in opportunità", conclude.



