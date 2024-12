Tre sentenze passate in giudicate, in carcere un 22enne

Dopo tre sentenze passate in giudicato, la Polizia di Stato, nei giorni scorsi, ha rintracciato e arrestato, ad Ancona, un 22enne, pregiudicato, che deve scontare una condanna definitiva di 2 anni, 11mesi e 15 giorni di carcere. Il giovane è stato condotto nel carcere minorile di Bologna. I reati commessi, quando ancora era minorenne, riguardano minaccia e spaccio di sostanze stupefacenti commessi a Mondolfo (Pesaro Urbino), in ambito scolastico in danno di un ragazzo di origine maghrebina di un anno più giovane, per il quale è stato condannato alla pena di un anno, 5 mesi e 10 giorni. Ad Ancona, il ragazzo sempre minorenne, aveva commesso un furto nell'abitazionedi un cittadino straniero, impossessandosi dall'interno di un garage di un appartamento di Ancona, un motociclo Aprilia Scarabeo, reato per il quale è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni di reclusione. Infine, in concorso con un altro adolescente, si è reso protagonista di un episodio di rapina e ricettazione, in danno di un cittadino italiano, nel corso del quale, dopo aver minacciato l'uomo, ha sottratto bottiglie di birra e superalcolici da un circolo privato anconetano. Qualche giorno prima, inoltre, i due giovani si erano già introdotti furtivamente all'interno dello stesso circolo prelevando merce della stessa specie. Per questi episodi il giovane è stato poi condannato alla pena di un anno e 6 mesi di reclusione.



