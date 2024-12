Generale Iacobelli visita la Legione carabinieri Marche

Il Comandante Interregionale Carabinieri "Podgora", Generale di Corpo D'Armata Aldo Iacobelli ha visitato, questa mattina, il Comando Legione Carabinieri Marche presso la Caserma "Giovanni Burocchi" di Ancona. Dopo la resa degli onori, accompagnato dal Comandante della Legione, Generale di Brigata Nicola Conforti, il Comandante Interregionale ha partecipato a un briefing operativo con gli ufficiali dello Stato Maggiore e i Comandanti Provinciali delle Marche, per un'analisi del contesto geografico e socioeconomico e un approfondimento sulle tematiche negli ambiti dell'ordine e della sicurezza pubblica maggiormente avvertite dalle popolazioni.

Il Generale Iacobelli ha poi incontrato una rappresentanza di militari provenienti dalle Compagnie e dalle Stazioni della regione oltre a una delegazione dell'ispettorato regionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri e delle associazioni professionali a carattere sindacale militare.

Il Comandante Interregionale ha espresso ai presenti il proprio apprezzamento per i risultati raggiunti sul piano della prevenzione e della repressione dei reati nonché per la capacità di rendersi interpreti dei più alti valori dell'Arma dei Carabinieri, primo tra tutti quello della vicinanza al cittadino, sottolineando come il Carabiniere debba contraddistinguersi per "l'efficienza e la serenità che, coniugate al rispetto delle regole, sono la base necessaria per compiere azioni giuste, quelle di uomini e donne che hanno la loro cifra nella qualificazione professionale, nell'umanità del tratto, nella capacità di ascolto, nel rispetto, nella correttezza e compostezza dei comportamenti e delle parole, nella coesione, nella consapevolezza del perché di una scelta e del ruolo che da tale scelta deriva: essere soldati della legge e delle Istituzioni nonché custodi del bene comune attraverso la capacità adattiva, il coraggio del fare, l'impegno incondizionato, l'affidabilità cristallina, la responsabilità individuale e il rispetto istituzionale".

Al termine dell'incontro con i militari, il Comandante Interregionale ha fatto visita alle Autorità del Capoluogo, intrattenendosi a colloquio con il Presidente della Corte d'Appello, con il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, con il Procuratore della Repubblica, con il Presidente della Regione, con il Prefetto e con il Vescovo, non solo per prendere un primo contatto con le Istituzioni del territorio in ragione del suo recente insediamento ma anche per rinnovare l'impegno dell'Arma dei Carabinieri ad una collaborazione sempre fedele ai principi costituzionali e proiettata al benessere e ai bisogni delle comunità marchigiane.





