Tavolo di confronto per piano urbanistico e piano regolatore

Il comune di Fano ha organizzato, nella giornata di ieri, presso la sala della Concordia, un tavolo di confronto sulla pianificazione urbanistica con i professionisti del settore, il dirigente Adriano Giangolini e il vicesindaco e assessore all'urbanistica della città Loretta Manocchi, per raccogliere segnalazioni, ascoltare pareri e confrontarsi sul lavoro da fare.

"Il piano regolatore, così come quello urbanistico, sono strumenti per la comunità che vengono utilizzati, in primis, dai professionisti - dice il vicesindaco - per questo è importante creare un filo diretto con loro già nella fase di analisi e sviluppo - aggiunge - facciamo tesoro di quanto ci dicono per lavorare al migliore dei risultati possibili.

Il tavolo di confronto, durato circa 2 ore, ha toccato temi come il consumo di suolo e della rigenerazione urbana, ma anche della pianificazione del verde e i partenariati pubblico privati, dove, stando a quanto riferisce l'assessore la parola "qualità" deve "essere la parola d'ordine, in riferimento alla progettazione, al lavoro tecnico dell'ente e a quello dei professionisti a beneficio dei committenti".



