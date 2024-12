Nasce un olio ricco di vitamine all'insegna della salute

La prevenzione e la cura per la salute arrivano a tavola con un olio di oliva particolare: il Raffaello 1483©. Sarà presentato a Pesaro in occasione dell'iniziativa "Prevenzione e Arte" presso il consiglio comunale il 7 dicembre. Durante l'evento, organizzato da CNA Pesaro-Urbino e CNA Marche, in occasione di Pesaro capitale italiana della cultura 2024, si parlerà dell'importanza dell'integrazione alimentare con questo particolare olio, affrontando problematiche come quelle del diabete, delle malattie cardiovascolari, dei tumori e della cattiva alimentazione. La particolarità di questo prodotto della Fattoria Petrini, vuole esprimere un concetto nuovo ed originale, come sintesi tra cultura e salute legata ad alimenti del territorio. L'innovativo Raffaello 1483© presenta infatti le vitamine D, B6 e B12 ed è pensato per contribuire al benessere psicofisico della persona in generale e per rispondere a stati nutrizionali carenziali. Al termine della presentazione, saranno estratti ben 5 itinerari turistici "Alla scoperta di Raffaello tra cultura e benessere", ideati e realizzati da Expirit.





