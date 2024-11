Schianto tra auto e camion, muore una donna

Tragico incidente stradale, questa mattina, lungo la strada provinciale Valdete, in territorio comunale di Fermo. A seguito dell'impatto, violentissimo, tra un'auto e un camion, è deceduta la donna che si trovava al volante della vettura. Soccorsi anche il camionista e una ragazza che viaggiava a bordo dell'auto, poi elitrasportata all'ospedale Torrette di Ancona per accertamenti.

Lo scontro tra la vettura e il mezzo pesante è avvenuto intorno alle 9, in località contrada Camera di Fermo. Sul posto si sono precipitati i sanitari della croce azzurra di Porto San Giorgio (Fermo), i vigili del fuoco e la polizia locale fermana, con l'ausilio della polizia di Stato.

I medici del 118 hanno tentato in ogni modo di rianimare la donna ma purtroppo per lei non c'era ormai più nulla da fare.

Sarebbe morta sul colpo. Sulla carrozzeria dell'auto sono ben visibili i segni dell'impatto proprio sul lato conducente. La ragazza che viaggiava con lei è stata stabilizzata e trasferita in eliambulanza all'ospedale di Ancona. Sembrano non gravi, invece, le condizioni del camionista, anche lui preso in cura dai sanitari. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

