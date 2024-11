Ad Ancona inflazione in calo ad ottobre, -0,2%

Prezzi in calo ad Ancona ad ottobre: il Comune ha diffuso il dato dell'indice al consumo per l'intera collettività che durante lo scorso mese ha registrato una variazione del -0,2% con il tasso tendenziale annuo che invece sale da +0,4 a +0,5%.

Ad ottobre sono risultate in diminuzione le voci dei capitoli riguardanti Servizi ricettivi e di ristorazione (-1,7%), Ricreazione spettacoli e cultura (-0,7), Mobili articoli e servizi per la casa (-0,6%), Comunicazioni (-0,4%), Trasporti, Abitazione acqua energia elettrica e combustibili (entrambi -0,3%), Bevande alcoliche e tabacchi (-0,2%).

In controtendenza Istruzione (+2,1%) e Prodotti alimentari e bevande analcoliche (+1,2%). Invariati i capitoli relativi all'Abbigliamento e calzature, i ai Servizi sanitari e spese per la salute.



