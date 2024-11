Protocollo di intesa Comune-volontari per Fano Plastic Free

Protocollo d'intesa tra il Comune di Fano e l'associazione di volontariato Plastic free, con il duplice obiettivo di ottenere una città più pulita e formare una nuova coscienza di comunità: più responsabile, attenta e rispettosa, degli altri come dell'ambiente. Il traguardo finale è rappresentato dal riconoscimento di "Comune plastic free".

Per raggiungere questo attestato Fano si prepara a mettere in campo molte iniziative, come annunciano il sindaco Luca Serfilippi e l'assessore all'ambiente Loretta Manocchi: "riguarderanno i fanesi di tutte le età, a cominciare dagli studenti, con le lezioni di educazione ambientale nelle scuole, ma non solo, ci saranno passeggiate ecologiche aperte a tutti, appuntamenti di pulizia ambientale anche attraverso team building e continuerà la lotta all'abbandono dei rifiuti.

Sul ruolo di Plastic free gli amministratori osservano che "sarà fondamentale, estenderanno la loro comunicazione su tutto il territorio. Noi come Comune supporteremo tutte le attività dell'associazione offrendo il patrocinio gratuito e garantendo, per quelle di raccolta, l'intervento tempestivo di Aset per il ritiro dei sacchi".



