Al Parco della Montagnola si fa ginnastica con il Qr Code

Un'area attrezzata digitalizzata, in rete con tutte le altre già installate nel resto del Paese, tra il Palacasali e il Campo scuola di atletica Conti, nell'area di verde denominata 'Parco della Montagnola ad Ancona.

Inaugurata oggi la palestra a cielo aperto dedicata al benessere di tutti i cittadini per stare insieme, per praticare attività fisica, esercitandosi da soli o in gruppo inaugurata oggi.

L'area è promossa da Sport e Salute, società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita, in collaborazione con Anci per la promozione dello sport e dei sani stili di vita). L'iniziativa è stata presentata stamattina direttamente al Parco della Montagnola, a due passi dal Palacasali.

Su ogni singolo attrezzo ginnico dell'area, ciascuno potrà scaricare i tutorial di allenamento, attraverso un semplice QR Code. Il Comune di Ancona si occuperà direttamente della gestione dell'area attrezzata che viene messa a disposizione delle associazioni sportive del territorio e di tutti, senza limiti di età, nel rispetto del principio dell'open use.

L'inaugurazione e la consegna alla cittadinanza di 'Sport di tutti Parchi al Parco della Montagnola questa mattina alla presenza dell'Assessore agli Impianti Sportivi Daniele Berardinelli, dell'Assessore allo Sport Giovanni Zinni, dell'Assessore alle Politiche Educative Antonella Andreoli assieme ai partner del progetto che racconteranno il valore dell'iniziativa. Testimonial dell'iniziativa è Ndiaga Dieng, atleta marchigiano di interesse nazionale livello Elite, tesserato Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) e Fispes (Federazione italiana Sport Paralimpici e Sperimentali), che ha spronato i ragazzi presenti a praticare sport, divertendosi, distanti dai dispositivi informatici che molto spesso costituiscono un passatempo per i giovani. "Dotare i parchi di strutture fisse per lo svolgimento di attività sportiva all'aperto è l'obiettivo che Anci e Sport e Salute Spa insieme all'Istituto per il Credito Sportivo stanno portando avanti con grande impegno. - spiega il Direttore di Anci Marche, Francesca Bedeschi - L'obiettivo è offrire opportunità di attività sportiva che possano essere svolte liberamente e all'aria aperta in totale sicurezza, incentivare corretti e sani stili di vita e promuovere nuovi modelli di pratica sportiva all'aperto.

Il vicesindaco e Assessore allo Sport, Giovanni Zinni ha ricordato che "se lo sport anconetano è in salute, è bene che l'Amministrazione comunale continui a incentivare lo sviluppo grazie ad una rete virtuosa e dinamica, inserendo la città dorica all'interno del circuito nazionale". In questo senso ha ringraziato 'Sport e salute' ed Anci Marche per la sinergia messa in campo, oggi avvalorata dalla presenza della stella sportiva anconetana Ndiaga Dieng, che qui potrà continuare ad allenarsi con una tecnologia all'avanguardia, insieme a tutta la cittadinanza". "Entrando nel circuito sviluppato da 'Sport e Salute' - ha sottolineato Assessore agli Impianti Sportivi, Daniele Berardinelli -, ci apprestiamo a riammodernare, dal punto di vista tecnologico, un'area che potrà essere sfruttata a pieno dalla cittadinanza, valorizzando concretamente i temi del wellness e del benessere". "Lo sport - ha ricordato Assessore alle Politiche educative, Antonella Andreoli - è da sempre un grande motore per l'inclusività: per questo sono lieta di coinvolgere l'istituto comprensivo del Pinocchio in un'iniziativa votata all'attività fisica e allo stare bene insieme, con l'augurio che quest'area verde possa essere ampiamente sfruttata in futuro da tutta la cittadinanza".





