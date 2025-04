Vimini, 'inconferibilità? Abrogata per legge a febbraio'

"Mi sembra uno spettacolo circense fatto su un tema superato e su una situazione abrogata dalla legge nel febbraio scorso". Il vicesindaco di Pesaro, Daniele Vimini, risponde alle accuse del centrodestra che, citando un documento dell'autorità nazionale anticorruzione (Anac), parla di un "riscontro di inconferibilitá dell'incarico da lui ricoperto fino a una decina di giorni fa come presidente della fondazione Pescheria".

"Il centrodestra pesarese mi ricorda un circo Barnum piuttosto che un'opposizione istituzionale - dichiara Vimini -.

L'inconferibilitá tra amministratori ed enti pubblici è poi ormai un tema superato anche dal legislatore - aggiunge -: abbiamo posto a osservazione dell'Anac tutto ciò e di come, da decenni, sindaci di Pesaro e di altri Comuni delle Marche siano stati (o sono tutt'ora) presidenti di fondazioni e enti culturali". "La situazione è stata infatti abrogata dalla legge nel febbraio scorso facendo dunque cadere i profili incompatibilità - conclude il vicesindaco - il motivo è che in Italia ci sono tante altre situazioni analoghe e quindi si è deciso di superarla per legge".



