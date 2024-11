Auto bloccata dopo speronamento polizia, tre arresti per droga

Circa 76 grammi di cocaina sequestrati, tre arresti con tanto di rocambolesca fuga in auto e speronamento. E' il bilancio di un'operazione antidroga che la Squadra Mobile di Macerata e del commissariato di Civitanova Marche hanno portato a termine ieri a Montecosaro. In manette, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Macerata, tre uomini italiani di 42, 43 e 51 anni per detenzione di droga a fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Dopo pregressi servizi di osservazione, gli agenti hanno notato un'auto con a bordo due persone residenti nel Maceratese, con precedenti per reati in materia di stupefacenti, entrare e uscire da un'abitazione di un terzo soggetto incensurato. Ieri i poliziotti hanno intimato l'alt agli stessi due uomini mentre uscivano da quella casa per identificarli e controllare il veicolo; a quel punto i due sono scappati e una pattuglia è riuscita a bloccarli solo dopo un inseguimento concluso con uno speronamento, senza persone ferite. Durante la fuga, il passeggero dell'auto ha gettato dal finestrino un involucro contenente sei dosi di cocaina da un grammo ciascuno, poi recuperati dalla polizia e sequestrati. Altri agenti hanno invece perquisito l'abitazione di proprietà di un cittadino italiano che ha consegnato spontaneamente 70,6 grammi di cocaina avvolti nella carta stagnola. Sequestrati anche un bilancino di precisione e materiale per confezionare dosi Dell'esito dell'attività è stato informato il pm di turno della Procura maceratese che ha disposto i domiciliari per i tre arrestati.





