Collisione tra camion in A14, soccorso un uomo

Collisione tra due camion in A14 al chilometro 266 direzione sud, in territorio comunale di Porto Sant'Elpidio (Fermo). Per uno dei due camionisti, probabilmente colpito da un malore, è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza. L'incidente tra i due mezzi pesanti, la cui dinamica è ancora da definire, è avvenuto intorno alle 11,30.

Sul posto i sanitari del 118 e gli agenti della sottosezione autostradale della polizia stradale di Porto San Giorgio (Fermo) che si stanno occupando dei rilievi.

Per consentire le operazioni di soccorso si è resa necessaria la temporanea chiusura al traffico della carreggiata direzione sud.

Le limitazioni alla circolazione hanno generato code per circa tre chilometri, come segnalato dalla società Autostrade.

L'elisoccorso ha trasportato il personale sanitario in autostrada per poi atterrare nella zona industriale di Porto Sant'Elpidio.



