Teatri, accordo tra sindaci per sinergia Jesi e Macerata

I sindaci di Jesi e Macerata, Lorenzo Fiordelmondo e Sandro Parcaroli, si sono incontrati questa mattina presso la residenza municipale jesina per condividere una sinergia tra le attività teatrali delle due città. Jesi (con la Fondazione Pergolesi Spontini) e Macerata (con l'Associazione Arena Sferisterio) sono infatti le uniche due città della regione titolari del riconoscimento di Teatro di Tradizione che le vede protagoniste, la prima nell'autunno-inverno, la seconda in estate, di prestigiose stagioni liriche.

Nel corso dell'incontro, a cui ha partecipato anche l'assessore alla cultura di Macerata. Katuscia Cassetta, i due sindaci hanno pertanto convenuto sull'opportunità di creare un solido legame strutturale che possa rafforzare per entrambi le rispettive attività teatrali. Una intesa istituzionale tra i due Comuni, rispetto alla quale ora si svilupperanno ulteriori contatti per i necessari approfondimenti sia tecnici che operativi.



