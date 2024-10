Raffica di patenti ritirate e tre veicoli sequestrati

Trentaquattro patenti ritirate per guida in stato di ebrezza e 2 per guida sotto l'influenza di droga o alcol dalla polizia stradale. Inoltre sono stati sequestrati 3 veicoli poiché i proprietari sono stati sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1.5 g/l, inoltre, una donna è stata sorpresa alla guida con patente revocata. In tolate sono state constestate 39 infrazioni al Codice della strada con la decurtazione di un totale di 410 punti sulle patenti di guida. E' questo il bilancio dei controlli interforze svolti nel weekend, disposti dalla questura di Macerata, a Civitanova. All'opera pattuglie della polizia di Stato, sia in uniforme che in abiti civili, carabinieri, Guardia di finanza e Polizia locale con il supporto di un camper specializzato con a bordo personale medico della polizia di Stato e pattuglie della polizia Stradale per contrastare l'abuso di alcool e di droghe da parte dei numerosissimi giovani che affollano i locali di intrattenimento della città, spesso causa di incidenti stradali anche gravi.

Al termine dei servizi sono state anche identificate 74 persone e sottoposti a controllo 52 veicoli. Tali servizi, incardinati in un più ampio piano di intervento come stabilito in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto Isabella Fusiello, verranno ripetuti anche le prossime settimane al fine di garantire l'ordine e la sicurezza dei cittadini, in particolare delle persone che vivono nelle zone interessate dalla movida e dei giovani che intendono trascorrere in tranquillità il sabato sera.



