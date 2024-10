Aggredisce un ragazzo e gli ruba la collana, denunciato

Sferra un pugno in faccia a un giovane sul lungomare Gramsci di Porto San Giorgio (Fermo) e gli ruba la collana d'oro. Ma testimoni e immagini della videosorveglianza lo incastrano. Denunciato dai carabinieri un 22enne di origini marocchine con precedenti penali.

E' questo l'esito di una meticolosa attività investigativa per reprimere il fenomeno dei reati predatori sulla costa fermana del nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Fermo L' analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza e la presenza di testimoni hanno permesso ai militari di ricostruire la dinamica dell'aggressione, consumatasi a fine agosto lungo il tratto del lungomare nord di Porto San Giorgio.

Il rapinatore, dopo aver aggredito con un pugno la vittima, facendola cadere a terra, gli ha strappato la collanina d'oro.

Il presunto aggressore è stato denunciato ma la refurtiva non è stata più trovata.



