Osservatorio Clima e Salute, in Abruzzo emergenza caldo

"Le ondate di calore che colpiscono l'Abruzzo e le Marche stanno avendo un impatto imponente sulla salute dei cittadini e il quadro che emerge è allarmante". Lo afferma l'Osservatorio Clima e Salute, nato grazie al progetto europeo Life+ A_GreeNet, che ha appena pubblicato il primo rapporto "Il verde urbano per contrastare i cambiamenti climatici e le ondate di calore", dal quale emerge che "le tendenze climatiche in atto non fanno che aggravare una situazione già critica: le città si trasformano in trappole di calore e la popolazione, specialmente gli anziani, ne sta pagando il prezzo più alto".

Il rapporto, che si basa sui dati dell'estate 2023, rileva che le temperature hanno superato costantemente i 30 gradi per settimane consecutive in molti dei nuclei urbani analizzati. A essere presi in esame, poiché rappresentano aree urbane densamente popolate e fortemente vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico, sono stati i comuni di Pescara, Ancona, Alba Adriatica, San Benedetto del Tronto, Martinsicuro, Giulianova, Pineto, Roseto degli Abruzzi e Silvi. Nei nove comuni sono 242 i decessi dovuti al caldo estremo.

La situazione di Pescara è emblematica, emerge dal rapporto: nel mese di luglio 2023 sono stati registrati 145 decessi, un dato che supera di gran lunga la media del quadriennio 2015-2018, che si attestava intorno ai 121. Il 21 luglio la città ha vissuto una giornata con temperature che hanno toccato i 37 gradi, una condizione estremamente critica che ha coinciso con dieci decessi registrati tra il 21 e il 22 luglio. Alba Adriatica (Teramo) ha vissuto uno dei periodi più critici nel mese di luglio, quando le temperature massime hanno superato i 30 gradi per oltre 20 giorni consecutivi; durante questo mese, la città ha registrato 18 decessi. A Martinsicuro (Teramo) la situazione non è stata molto diversa: nel mese di giugno 2023, il caldo ha raggiunto picchi di oltre 32 gradi; 20 i decessi in quel mese. Giulianova (Teramo) ha registrato un forte aumento della mortalità ad agosto, con 26 decessi.



