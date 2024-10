Picchia e dà fuoco all'ex compagno, arrestata

I carabinieri della stazione di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) hanno arrestato nella notte fra sabato e domenica una donna di 45 anni di nazionalità romena accusata di aver malmenato l'ex compagno dandogli anche fuoco dopo avergli gettato addosso liquido infiammabile, causandogli lesioni per fortuna non gravissime. La lite è iniziata intorno alle 4 di notte all'interno di una vettura della quale la donna rivendicava la proprietà. Al culmine della discussione la donna ha colpito ripetutamente al volto l'uomo, di nazionalità italiana, mentre questi era alla guida, raggiungendolo agli occhi, tanto da costringendolo a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell'ospedale rivierasco dove è stata diagnosticata una emorragia congiuntivale con 7 giorni di prognosi. L'aggressione è stata accompagnata da frasi minacciose: "entro oggi ti uccido, ti faccio saltare le macchine".

Ma non è finita qui, poiché la 45enne romena ha atteso l'ex compagno sotto casa. Quando questi, dimesso dall'ospedale, vi ha fatto ritorno, lei gli ha gettato addosso liquido infiammabile, raggiungendolo alla testa e agli arti superiori, e con un accendino gli ha dato fuoco causandogli ustioni di primo e secondo grado al capo e alle mani per una prognosi di ulteriori 25 giorni, emessa dai sanitari del pronto soccorso dove la vittima è stato costretto a tornare. Alla donna sono contestati i reati di lesioni aggravate e minaccia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA