Raffica di furti nel Fermano, sette persone denunciate

In tre hanno rubato una bici elettrica dal cortile di una casa a Porto San Giorgio (Fermo). Furti in solitaria, invece, quelli messi a segno a Porto Sant'Elpidio (Fermo) e a Montegranaro (Fermo) dove sono stati rubati un telefono cellulare, cibo e bevande e una carta di credito. Nei guai anche un ragazzo che ha cercato di intrufolarsi in un'abitazione passando dalla porta del garage.

In totale sono sette le persone denunciate dai carabinieri della compagnia di Fermo.

Per il furto della bicicletta sono stati identificati tre uomini, rispettivamente di 48, 32 e 28 anni, tutti pregiudicati.

Un telefono cellulare IPhone 13 è stato trafugato, invece, da un 35enne di origini algerine. Il cellulare è stato sfilato dalla borsa di una donna in fila in un supermercato di Porto Sant'Elpidio, città dove si è registrato un altro furto, in questo caso di generi alimentari e bevande, di cui dovrà rispondere un 42enne maceratese, gravato anche da un foglio di via proprio da Porto Sant'Elpidio.

A Montegranaro, invece, indagini su un 32enne e un 27enne del posto: il primo è stato denunciato per il furto e indebito utilizzo di una carta di credito, sfilata da un portafogli e usata per un prelievo. Il 27enne invece ha provato ad entrare in una casa forzando la porta del garage e dovrà rispondere di tentato furto in abitazione.



