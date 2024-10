Pesaro più sicura con nuovi sistemi di video sorveglianza

E' stato siglato ieri il protocollo per rafforzare la sicurezza di attività commerciali e imprese attraverso sistemi di video sorveglianza, dal Prefetto di Pesaro e Urbino Emanuela Saveria Greco e da Alessandro Ligurgo (direttore confesercenti Pesaro e Urbino) e Amerigo Varotti (direttore confcommercio Marche nord), alla presenza del questore di Pesaro e Urbino Francesca Montereali, del comandante provinciale dei Carabinieri Alessandro Corda e del comandante del nucleo di Polizia economico-finanziaria della guardia di finanza Luigi Sorrentino.

Lo scopo è quella di garantire una maggiore sicurezza di operatori, imprese e cittadini assicurando la più efficace sinergia tra istituzioni, forze dell'ordine e Associazioni anche avvalendosi delle nuove tecnologie.

Il testo individua in maniera dettagliata, i requisiti tecnici dei sistemi di 'video-allarme' e l'integrazione con i sistemi informatici delle sale operative delle autorità, la prefettura costituirà la cabina di regia che vedrà la presenza dei firmatari del protocollo e il monitoraggio di quest'ultimo.

"Si fa rete per rendere ancora più vivibili i centri di questa provincia e per consentire di fare impresa in sicurezza - afferma il prefetto - già con il protocollo Sophia, sottoscritto nei mesi scorsi, la prefettura si è fatta promotrice della ricognizione delle telecamere in questo territorio, così da agevolare e rendere più tempestiva l'azione delle forze di polizia".



