Un caso di Dengue a Pesaro, interventi di disinfestazione

Dopo oltre un centinaio di casi di Dengue registrati in precedenza nella zona di Fano, un caso è stato accertato anche a Pesaro. Dopo la segnalazione dell'Azienda sanitaria territoriale al Comune, scatteranno nella notte (dalle 3 alle 4.30 del 5 ottobre) interventi di disinfestazione in viale Napoli e nelle vie limitrofe da parte di Aspes, azienda di servizi pubblici locali di Pesaro.

L'area interessata dalla disinfestazione ha un raggio di circa 300 metri e riguarda una serie di strade (via Amalfi, viale Gorizia, viale Battisti, via Calata Duilio, via della Sanità, via Genova, via Grado, via Monfalcone, viale Napoli, via Paterni, via Pisa, via Renzoni, strada tra i due Porti, viale Trento, viale Trieste".

All'interno di questa area, "i cittadini dovranno adottare delle opportune misure (analoghe a quelle già adottate negli anni scorsi) volte ad evitare possibili punture di zanzara tigre e ad evitarne la proliferazione. "Per precauzione" il Comune "suggerisce di tenere finestre chiuse, animali domestici in casa e non sostare nelle aree durante il trattamento". L'intervento della ditta incaricata da Aspes proseguirà con l'intervento anche nei giorni a venire, "tenendo conto che l'abbassamento delle temperature di questi giorni contribuisce in modo naturale alla riduzione della riproduzione delle zanzare".



