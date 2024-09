Aveva droga e un coltello tirapugni, denunciato ventenne

Denucniato un ventenne di origine italiana con carico diversi precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio per porto abusivo di armi e deferito per il possesso della sostanza stupefacente. A seguito della denuncia il Questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha emesso nei suoi confronti anche la misura di prevenzione dell'avviso orale, a seguito dell'istruttoria condotta dai poliziotti della Divisione Polizia Anticrimine. Con l'avviso orale il Questore gli ha intimato di cambiare immediatamente condotta di vita. La violazione della misura sarà punita con una multa e con la reclusione ed inoltre, se il giovane dovesse continuare a delinquere, il Questore valuterà l'applicazione di una misura più grave e restrittiva.

Durante i controlli del territorio nei pressi di piazza Roma, nell weekend, i poliziotti hanno notato due giovani, il ventenne e un 19enne di origine tunisina, seduti sullo scalino di un portone, nascosti dietro un'autovettura e li hanno identificati scoprendone i precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio.

In particolare il giovane italiano ha dichiarato di essere senza documenti e mentre si avvicinava al bauletto del suo motorino per recuperarli, ha cercato di disfarsi di un involucro di plastica, con hashish (circa 2.60 grammi) subito recuperato dai poliziotti. Dentro il bauletto, inoltre, i poliziotti hanno notato un coltello tira pugni subito sequestrato. Il giovane non ha saputo spiegare il possesso illegale dell'arma per questo è stato accompagnato presso gli Uffici di via Gervasoni e denunciato per il reato di porto abusivo di armi (art. 699 c.p.) e deferito ex art. 75 D.P.R. 309/90 per il possesso della sostanza stupefacente.



