Voragine sull'asfalto vicino al polo scolastico

Una voragine si è aperta questa mattina in via Joyce Lussu, a Fermo. Un buco di circa un 1,5 metri per 2 metri di dimensioni che ha costretto gli operai del comune di Fermo a intervenire immediatamente e a transennare l'area interessata dal cedimento.

Ancora non si conoscono le cause del crollo e saranno i tecnici ad accertarle.

La voragine è comparsa in una strada comunale a poca distanza dal polo scolastico sotto viale Trento, una strada percorsa da tanti studenti e genitori all'entrata e all'uscita delle scuole.

Fortunatamente al momento del cedimento non vi erano auto o mezzi in transito e quindi non risultano feriti o soccorsi.

"Per la serie ogni giorno una - ha scritto sul suo profilo Facebook, il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro - oggi voragine avanti al polo scolastico provinciale sotto viale Trento: quindi magari consiglio per quest'oggi di non recarsi sul posto all'uscita delle scuole poiché ci saranno limitazioni al traffico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA