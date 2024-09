Una tac di ultima generazione all'ospedale di Amandola

"Una Tac di ultima generazione per il nuovo ospedale di Amandola (Fermo). E nei prossimi giorni partiranno i lavori da Pnrr alla Casa di Comunità di Petritoli".

Ad annunciare le due novità è il direttore generale dell'Ast Fermo, Roberto Grinta. Per la Tac all'ospedale di Amandola si passerà alle fasi di assemblaggio e del successivo collaudo previsto entro e non oltre la fine del mese di settembre. I lavori per la Casa di comunità a Petritoli inizieranno il 27 settembre prossimo.

Intanto ieri, nel presidio ospedaliero Porto Sant'Elpidio, dopo la temporanea interruzione causa infiltrazioni di acqua e fango, sono stati progressivamente riattivati i servizi ambulatoriali, mentre il Sert non ha mai smesso di erogare le prestazioni essenziali. Sono comunque in corso le verifiche e le stime dell'Ufficio Tecnico dell'Ast Fermo per quantificare l'ammontare dei danni che si preannunciano consistenti.

"La sanità marchigiana guarda sempre di più al futuro - dichiara il vicepresidente della Giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini - stiamo compiendo passi importanti nella realizzazione di servizi di prossimità a beneficio delle persone più fragili e delle comunità montane colpite dal sisma del 2016".

I cittadini "hanno diritto a trovare risposte ai propri bisogni di salute il più vicino possibile al luogo di residenza: gli ospedali e le case di comunità, i punti salute e le farmacie dei servizi sono gli snodi cruciali di quest'opera di potenziamento che si avvale anche delle tecnologie più all'avanguardia, come la telemedicina e l'Intelligenza Artificiale, per dare vita ad una sanità a misura di cittadino", ha concluso.



