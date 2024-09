Trattore invade la corsia e piomba su auto, donna ferita

Un trattore invade la corsia opposta e finisce sopra una vettura con a bordo una donna, rimasta ferita per fortuna non gravemente.È accaduto intorno alle 12,30 di oggi a Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno). Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto ed Ascoli Piceno, impegnate per oltre due ore nell'operazione di soccorso.

Non è stato facile infatti estrarre la donna dall'abitacolo della sua auto, letteralmente schiacciata dal mezzo agricolo, tanto che è stato necessario anche l'uso dell'autogru. Una volta fuori dalla vettura, la donna è stata presa in consegna dai sanitari del 118 per il trasporto in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona.



