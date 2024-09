Il generale Cagnazzo in visita ai carabinieri di Fermo

Nella mattinata di oggi, al comando provinciale carabinieri di Fermo si è svolta la visita di saluto del comandante della Legione carabinieri Marche, il generale di brigata Salvatore Cagnazzo, che dopo due anni al vertice della Legione, si appresta a lasciare il proprio incarico per ricoprire una nuova prestigiosa posizione di comando nella Capitale.

Ad accoglierlo, insieme al comandante provinciale, colonnello Gino Domenico Troiani, i comandanti delle compagnie di Fermo e Montegiorgio, tutti gli ufficiali della provincia, una folta rappresentanza di comandanti di stazione, i militari in servizio al comando provinciale e l'associazione nazionale carabinieri in congedo. Al generale è stato consegnato un quadro del noto artista di origini fermane Marco Monaldi, definito "il pittore dell'Arma" o "pittore dei carabinieri". L'opera, una tavola ad olio, raffigura due Carabinieri nella tormenta.

Il generale Cagnazzo ha rivolto a tutti i militari presenti un particolare ringraziamento "per l'eccezionale impegno profuso nel corso dei suoi due anni di comando, caratterizzati da difficoltà operative e gestionali", soffermandosi sulla "assoluta rilevanza dei valori fondanti dell'Arma e dell'etica del carabiniere, punto di convergenza della consapevolezza del proprio ruolo fatto di ascolto e comprensione, nonché di grande responsabilità e partecipazione quotidiana ai bisogni delle persone".



